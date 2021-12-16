Центральний оборонець "гірників" Марк Рене Мампассі, який виступає на правах оренди за Маріуполь, дійсно може продовжити кар'єру в Росії.

Про це заявив Ларс Корнетка – керівник зі спорту і розвитку московського клубу. Раніше повідомлялося, що 18-річний Марк Рене Мампассі вже підписав попередній контракт з Локомотивом і може взяти російське громадянство, щоб не вважатися легіонером.

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"Немає змісту коментувати майбутні трансфери. Я сам навчався журналістиці, у мене до вас велика повага. Але ви знаєте, що футбольний ринок дуже гарячий та жорсткий. Це не похід у супермаркет, де ти бачиш гравців на поличках та кидаєш у кошик.

Однак Мампассі – дуже цікавий для нас гравець, який повністю підходить під наш стиль та ігрову філософію", – цитує Корнетку Championat.

У сезоні 2021/22 захисник юнацької збірної України зіграв 16 матчів у складі Маріуполя і віддав 1 гольову передачу. Його оренда розрахована до кінця поточного сезону.

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