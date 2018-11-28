Локомотив переміг Галатасарай та набрав перші очки у Лізі чемпіонів

Локомотив у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА зумів перемогти Галатасарай та зберегти шанси на євровесну.

Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019, 5-й тур, група D

Локомотив – Галатасарай – 2:0

Голи: Донк, 43 (автогол), Ігнатьєв, 54

Матч проходив досить рівно, але Локомотив тримав ініціативу та був трохи гострішим. Вже на 4-й хвилині Федір Смолов, якому вдався дуже класний матч, влучив у стійку, а на 29-й Крихов'як ледь не забив головою після навісу з флангу – м'яч пройшов над поперечиною. За кілька атак до цього Ерен Дердійок міг вивести Галатасарай уперед, однак його удар з меж штрафного пройшов у сантиметрах від правої штанги.

Зрештою, москвичі реалізували свою невеличку перевагу – і турки їм у цьому допомогли самі. Наприкінці першого тайму Гжегож Крихов'як з-за меж карного майданчика завдав потужного удару по центру, однак м'яч рикошетом від ноги Донка пішов прямо у дальній кут – 1:0. На старті другої половини гри "залізничники" закрили інтригу остаточно: Федір Смолов пройшов по правому краю та віддав на Ігнатьєва, який на п'ятачку в дотик красиво обіграв захисника та з кількох метрів пробив повз голкіпера – 2:0. Міг бути і розгром, однак гол Олексія Міранчука на 60-й хвилині не зарахували через офсайд, а Фарфан на 62-й хвилині влучив у поперечину.

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу росіян, які здобули першу перемогу в ЛЧ та набрали три очки. У Галатасарая чотири, тож у наступному турі буде вирішуватися питання щодо виходу в ЛЄ.