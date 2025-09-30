У вівторок, 30 вересня, відбувся заключний матч 9-го туру Другої ліги сезону-2025/26. Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24".

Друга ліга, 9 тур

Група B

Локомотив Київ – Лівий Берег-2 – 3:2

Голи: Сахненко, 34, Головатенко, 77, Лях, 78 – Гереш, 14, Бонсу, 58.

У групі B київський Локомотив здобув вольову перемогу над другою командою Лівого Берега. Поєдинок завершився з рахунком 3:2.

Гості відкрили рахунок уже на 14-й хвилині завдяки голу Гереша. Локомотив відповів у середині першого тайму – на 34-й хвилині Сахненко відновив рівновагу. Після перерви Лівий Берег-2 знову вийшов уперед, але господарі не знітилися і вирвали перемогу блискавичною серією. Спершу на 77-й хвилині господарі зрівняли рахунок, а вже за хвилину забили вирішальний м’яч – 3:2.

Ця звитяга дозволила Локомотиву піднятися на 3-тє місце турнірної таблиці групи B, маючи у своєму активі 19 очок.

