Поєдинок третього туру Ліги Європи за участю російського гранда розпочався з епічної несподіванки на його домашній арені.

У гості до Локомотива напередодні завітав Галатасарай. Поєдинок другого за престижністю євротурніру відбувався на московській РЖД Арені. Але почалось все дуже курйозно.

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Замість складу турецького гранда на табло стадіону з'явилась стартова одинадцятка Баварії, але головний тренер (Фатіх Терім) був вказаний правильно. Цікаво, що минулого року мюнхенці зустрічались з Локомотивом, але там був трішки інший склад.

За таку зневагу Галасатарай покарав московський колектив у матчі, здобувши мінімальну перемогу та залишивши його на останній сходинці групи Е Ліги Європи.

Наполі у матчі з Легією здобув першу перемогу в ЛЄ, Галатасарай розбив Локомотив у Москві, Айнтрахт переграв Олімпіакос