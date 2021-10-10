Локомотив на своєму офіційному сайті оголосив про досягнення домовленості з 52-річним Маркусом Гісдолем. Найближчим часом він стане новим головним тренером московської команди.

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Гісдоль завершив кар'єру гравця у 25 років і тоді ж розпочав тренерську роботу. Працював у тренерському штабі Шальке, а також очолював Хоффенхайм, Гамбург і Кельн. З останнього був звільнений у квітні цього року і відтоді перебував без роботи.

Нещодавно Локомотив попрощався з сербом Марко Ніколічем, який розірвав контракт з клубом за обопільною згодою. У чемпіонаті Росії команда посідає четверте місце, а в Лізі Європи набрала одне очко у двох турах.

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