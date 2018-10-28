У матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів московський Локомотив вдома поступився Порту. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Локомотив у матчі 3 туру групи D вдома приймав Порту. "Дракони" в проміжку з 26 по 35 хвилини відвантажили у ворота чемпіона Росії 2 м'ячі зусиллями Ектора Еррери та Мусси Марега, але "залізничники" через 3 хвилини відповіли влучним ударом Антона Міранчука.

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На початку 2 тайму Корона вколотив третій гол і встановив остаточний рахунок у матчі. Порту після 3 турів має 4 очки і займає 3 сходинку в таблиці групи D, Локо з нулем у графі на останній позиції.

Ліга чемпіонів. Група D, 3-й тур

Локомотив – Порту – 1:3

Голи: Мірначук, 38 – Марега, 26, Еррера, 35, Корона, 47

Вилучення: Квіркелія, 76 (Л)

Нереалізований пенальті: Фернандеш, 10 (Л)