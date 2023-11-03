Валенсія обіграла Логроньєс та вийшла до наступної стадії Кубка Іспанії, а Роман Яремчук взяв участь у одному з голів. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Валенсія святкує гол у ворота Логроньєса / скріншот з трансляції

Кубок Іспанії 2023/24, 1/64 фіналу

Логроньєс – Валенсія – 0:2

Голи: Госальбес, 45+1, Дієго Лопес, 88

Валенсія змогла повести в рахунку лише перед самісінькою перервою. Захисники змогли видряпати м'яч з ніг Яремчука, а після серії відскоків Госальбес пробив у нижній кут.

Валенсія з труднощами пройшла до наступної стадії Кубка Іспанії – Яремчук взяв участь у голі та отримав жовту

Добити ж представника четвертого дивізіону чемпіонату Іспанії вдалось аж на 88 хвилині – цього разу Госальбес асистував Дієго Лопесу, який без проблем встановив остаточний рахунок.