"Логіка у футбол не грає": Скрипник – про план Зорі і два різні тайми проти ЦСКА Софія
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник лаконічно прокоментував перемогу над ЦСКА Софія (1:0) в матчі 3-го туру Ліги конференцій.
Керманичу Зорі довелося відповісти лише на одне питання, яке стосувалося загальних вражень від поєдинку.
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"Логіка у футбол не грає. Якщо дивитися логічно, по початку гри, то зрозуміло – треба терпіти, ми приїжджаємо до команди, яка на хорошому рівні. Перші хвилини – це завжди тиск. Але ми з кожною хвилиною набували впевненість, і в другому таймі вже не було великих шансів у ЦСКА", – резюмував Скрипник на прес-конференції.
Нагадаємо, Зоря здобула свої перші очки в Лізі конференцій та піднялася на третю сходинку групи С.
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