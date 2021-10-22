Керманичу Зорі довелося відповісти лише на одне питання, яке стосувалося загальних вражень від поєдинку.

Красень-гол Сайядманеша у відеоогляді матчу ЦСКА Софія – Зоря – 0:1

"Логіка у футбол не грає. Якщо дивитися логічно, по початку гри, то зрозуміло – треба терпіти, ми приїжджаємо до команди, яка на хорошому рівні. Перші хвилини – це завжди тиск. Але ми з кожною хвилиною набували впевненість, і в другому таймі вже не було великих шансів у ЦСКА", – резюмував Скрипник на прес-конференції.

Нагадаємо, Зоря здобула свої перші очки в Лізі конференцій та піднялася на третю сходинку групи С.

ЦСКА Софія – Зоря: перша перемога України в осінніх єврокубках, шедевр Сайядманеша маскує страх Скрипника