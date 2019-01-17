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Лофтус-Чік: Я не гей, але підтримаю будь-кого, хто в цьому зізнається

16:20 130 Читать на русском
Лофтус-Чік: Я не гей, але підтримаю будь-кого, хто в цьому зізнається
Рубен Лофтус-Чік / Фото: Sky Sports

Хавбек Челсі Рубен Лофтус-Чік відповів на інформацію про те, що є геєм.

Півзахисник Челсі Рубен Лофтус-Чик спростував інформацію про те, що є геєм.

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У соціальних мережах раніше з'явилися чутки про нетрадиційну сексуальну орієнтацію 22-річного хавбека.

"Будь-який гравець, який зробив би камінг-аут, отримав би мою підтримку і повагу.

Але чутка про те, що я гей, не відповідає дійсності", – написав Лофтус-Чік у своєму Twitter.

Теги
Англія Челсі Челсі Рубен Лофтус-Чік Рубен Лофтус-Чік
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