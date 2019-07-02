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Лофтус-Чік узгодив новий контракт із Челсі

2 липня 22:46 292 Читать на русском
Лофтус-Чік узгодив новий контракт із Челсі
Рубен Лофтус-Чік / ФК Челсі

Півзахисник Челсі Рубен Лофтус-Чік продовжить контракт з клубом.

Лондонський Челсі узгодив контракт із Рубеном Лофтусом-Чіком, повідомляє The Telegraph. Англієць підпише угоду на 5 років і зароблятиме 150 тисяч фунтів на тиждень.

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Півзахисник є вихованцем академії "синіх" і відправлявся в оренду у Крістал Пелас, де вразив своєю грою, після чого повернувся на Стемфорд Брідж і виграв з командою Лігу Європи.

Нагадаємо, лондонський клуб має невдовзі очолити його легенда Френк Лемпард.

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