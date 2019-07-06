Лофтус-Чік офіційно продовжив контракт з Челсі

Хавбек Челсі Рубен Лофтус-Чік офіційно залишається у лондонському клубі.

23-річний півзахисник поставив підпис під новою угодою, яка розрахована на 5 років, повідомляє офіційний сайт Челсі.

Хадсон-Одой продовжить контракт із Челсі – на гравця вплинула розмова з Лемпардом

До слова, у минулому сезоні Лофтус-Чік провів за "синіх" 40 поєдинків в усіх турнірах, де забив 10 голів та віддав 5 результативних передач.

Зауважимо, що півзахисник брав участь у обох поєдинках Челсі проти Динамо у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи, де відзначився двома асистами.

Завершив, як почав: 7 років Азара у Челсі – до зірок крізь круте піке