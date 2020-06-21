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Лобановський знову програв, вилучення лідера Динамо, перелом ноги і Рука Бога-2: Джулай – про ЧС-1990

16:40 - Читать на русском
Лобановський знову програв, вилучення лідера Динамо, перелом ноги і Рука Бога-2: Джулай – про ЧС-1990
Марадона проти СРСР / Getty images
Дмитро Джулай Дмитро Джулай

Український коментатор продовжує серію спогадів про матчі чемпіонату світу-1990, які прийняла Італія. Потужна доза ностальгії – гарантована!

Сьогодні у випуску – одразу про 5 матчів Італії-90:

– Переживання Луїса Суареса;

– Mano de Dios-2;

– Біганина з фолами;

– Роже Мілла танцює макоссу;

– Американці ледь не шокували Італію.

Слухаємо!

Чемпіони Європи втрачають очки, скандальний пенальті і футболіст з одним оком: Джулай – про ЧС-1990

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