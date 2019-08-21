Лобановський увійшов у топ-25 рейтингу найкращих тренерів в історії футболу – версія авторитетного видання

Британське видання 90min опублікувало рейтинг з 50-ти найкращих тренерів в історії футболу. У ньому опинилися два екс-наставники Динамо – Валерій Лобановський та Віктор Маслов.

Легендарний екс-наставник Динамо Валерій Васильович Лобановський посів 23 місце у рейтингу 90min, який налічує 50 найкращих тренерів в історії футболу.

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Український тренер посів 23 місце, розмістившись між Отто Рехагелем та Беллою Гуттманом. Цікаво, що в переліку опинився ще один колишній тренер Динамо – Віктор Маслов, який очолював київську команду з 1964 по 1970 рік. Віктор Олександрович посів 36 позицію.

Очолює рейтинг сер Алекс Фергюсон, далі йдуть Арріго Саккі, Рінус Міхелс, Хосеп Гвардіола та Джованні Трапаттоні.

Весь рейтинг можна переглянути за посиланням.

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