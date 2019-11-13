Лобановський проти Бєскова – битва тренерів Динамо і Спартака увійшла в список найкращих тренерських дуелей

Багаторічне суперництво команд Валерія Лобановського і Костянтина Бєскова за титул найкращої в СРСР потрапило до рейтингу найбільш запеклих битв тренерів в історії футболу.

Протистояння наставників київського Динамо та московського Спартака кінця 70-их і упродовж 80-их опинилося серед шістки найвидатніших за версією культового видання FourFourTwo.

Легендарна перемога Динамо над Барселоною увійшла до рейтингу найкращих матчів в історії Ліги чемпіонів

Журнал відзначає абсолютно різний підхід легендарних керманичів до футболу – науковий, з великою увагою до тактики, у Лобановського і яскравий "футбол-мистецтво" Бєскова. За кількістю титулів чемпіона СРСР перемогу здобув тренер Динамо (чотири проти двох), однак видовищний стиль гри Спартака тих часів також заслуговує на визнання.

Повний рейтинг:

Сер Алекс Фергюсон – Арсен Венгер;

Сесар Луїс Менотті – Карлос Білардо;

Арріго Саккі – Фабіо Капелло;

Жозе Моурінью – Хосеп Гвардіола;

Валерій Лобановський – Костянтин Бєсков;

Браян Клаф – Дон Ріві.

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