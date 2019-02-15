Лобановський потрапив у топ-3 найкращих тренерів, які не вигравали Лігу чемпіонів, за версією FourFourTwo

Легендарний наставник Динамо Валерій Лобановський був визнаний одним з трьох найкращих тренерів, яким не підкорилась Ліга чемпіонів.

Британське видання FourFourTwo склало рейтинг найкращих тренерів, які не змогли виграти Лігу чемпіонів.

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Легенда київського Динамо Валерій Лобановський посів у цьому списку третю сходинку. Також у рейтингу присутній екс-наставник Шахтаря Мірча Луческу, який посів 7 місце. Перші дві сходинки посіли Дієго Сімеоне та Арсен Венгер.

Лобановський разом з киянами двічі вигравав Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА.

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