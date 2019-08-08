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Ло Чельсо та Сессеньон – гравці Тоттенхема

19:47 540 Читать на русском
Ло Чельсо та Сессеньон – гравці Тоттенхема
Джованні Ло Чельсо / ФК Тоттенхем

Тоттенхем підтвердив перехід атакувального півзахисника Бетіса Джованні Ло Чельсо та захисника Фулхема Раяна Сессеньона.

Тоттенхем оголосив про підписання Джованні Ло Чельсо. "Шпори" орендували аргентинця на сезон 2019/20 з опцією викупу влітку наступного року, зазначає офіційний сайт лондонців.

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За даними Transfermarkt, оренда 23-річного хавбека обійшлася фіналісту Ліги чемпіонів 2018/19 у 16 млн євро. У складі Тоттенхема Ло Чельсо обрав 18-й номер.

Також "шпори" на фініші трансферного вікна підписали лівого захисника Раяна Сессеньона з Фулхема. 19-річний латераль підписав контракт до літа 2025 року та гратиме під 19-м номером.

Раінше Ло Чельсо виступав за ПСЖ та Росаріо. Влітку минулого року Бетіс викупив Ло Чельсо за 22 млн євро. В сезоні 2018/19 півзахисник зіграв 46 матчів, у яких забив 16 голів та віддав 6 асистів.

Влітку цього року брав участь у Копа Амеріка-2019 та посів 3 місце у складі Аргентини. На думку багатьох експертів, саме Ло Чельсо був одним із найкращих гравців "альбіселесте".

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