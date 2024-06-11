"Фіолетові" вирішили зробити ставку на іноземця з досвідом роботи в Україні.

Новим головним тренером ЛНЗ став Андреас Карраско, повідомляє офіційний сайт черкасців.

Дулуб прокоментував несподіване звільнення з ЛНЗ – білорус не поставив хрест на Україні

Терміни і умови контракту не розголошуються, однак Transfermarkt рапортує про угоду терміном на 1 рік.

Нагадаємо, Карраско розпочинав тренерську кар'єру у Барселоні. Згодом працював у тбіліському Динамо, Малазі, грузинському Сабуртало, іспанському Сабаделі, австралійському Вестерн Сідней та турецькому Карабюкспорі. В липні 2018-го очолив юнацьку команду Шахтаря, з якою пропрацював один рік. Далі були олімпійська та національна збірні Кувейту і знову Динамо Тбілісі.

До слова, Карраско замінить на посаді наставника ЛНЗ Олега Дулуба, якого напередодні було відправлено у відставку (після виконання завдання збереження прописки в УПЛ – білорус фінішував з командою на сьомій сходинці).

"Мене не випускали з Росії, літак чекав цілу годину": прибрав Спартак з ЛЧ, грав із татом Циганкова, забиває у віці 50+