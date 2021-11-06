У суботу у 17-му турі Другої ліги відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 17-й тур

Полтава – Перемога – 2:0

Голи: Костенко, 32, Стрельцов, 69

АФСК Київ – ЛНЗ – 0:2

Голи: Долінський, 35, Галенко, 41

Вовчанськ – Тростянець – 3:5

Голи: Гладковський, 51 (пен.), да Сілва, 84, 87 – Пагу, 25, Гаврась, 26, Полянський, 30, Гайван, 53 (пен.), Проданов, 86

Кристал – Вікторія – 0:2

Голи: Шаврін, 19, Касьянов, 63

Середняк Другої ліги залишився без головного тренера

Полтава на власному полі несподівано легко здолала Перемогу, яка з усіх сил намагається підвищитись у класі. "Містяни" забили по голу у кожному з таймів і залишили свою жертву на четвертій сходинці групи Б.

ЛНЗ легко впорався з київським АФСК. Гості забили два голи у до перерви і на класі довели матч до логічного завершення. Перемога дозволила ЛНЗ повернутися у трійку лідерів, а два матчі в запасі роблять команду чи не головним претендентом на Першу лігу.

Справжній трилер влаштували сусіди-середняки групи Б – Вовчанськ та Тростянець. Гості в середині першого тайму забили три голи протягом п'яти хвилини і, здавалось, зняти всі питання щодо переможця. По перерві команди обмінялись результативними ударами з одинадцятиметрової позначки. Під кінець тайму да Сілва оформив дубль, а Проданов забив у відповідь. 3:5 – на більше не вистачило часу.

У ще одному матчі аутсайдер групи Б Кристал без шансів поступився Вікторії.

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