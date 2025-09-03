Академія ЛНЗ отримала серйозне кадрове підсилення. Як інформує прес-служба черкаського клубу, посаду керівника селекційного відділу обійняв досвідчений український селекціонер Віталій Лілик.

Екс-захисник Шахтаря та Кривбаса втратив батька в ДТП – він був нагороджений орденом за вірність народу України

Спеціаліст відомий за тривалою роботою у структурі Шахтаря, де він відповідав за селекцію та пошук перспективних футболістів. У ЛНЗ розраховують, що його досвід дозволить підняти рівень академії на новий щабель.

Тим часом молодіжна команда ЛНЗ під керівництвом Віталія Шумського вдало розпочала сезон у чемпіонаті України U-19. Після чотирьох турів юні черкасці набрали 8 очок та йдуть у верхній частині турнірної таблиці.

Верес здобув дебютну перемогу в новому чемпіонаті, сенсаційно перегравши ЛНЗ – черкасці пропустили перші голи в сезоні