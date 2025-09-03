ЛНЗ повідомив про зміни у складі. Як інформує прес-служба клубу, сторони досягли згоди щодо припинення контрактів із двома футболістами – нігерійським нападником Францісом Момо та українським опорником Богданом Кушніренком.

Франціс Момо перебрався до ЛНЗ у серпні 2024 року. За час виступів у складі черкаської команди він зіграв 27 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист.

29-річний Кушніренко став гравцем ЛНЗ у січні 2025-го. За пів року в складі команди він провів 10 поєдинків, однак результативними діями не запам’ятався. Перед трансфером до черкаського клубу хавбек три роки захищав кольори Полісся, де увійшов в історію як автор першого гола команди в єврокубках.

