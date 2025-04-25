Після відходу Євгена Тарасенка та Андрія Колісника, ЛНЗ покинув ще один фахівець.

22 квітня Василь Гречаний подав заяву на звільнення і покинув посаду директора ЛНЗ за власним бажанням, повідомляє Tribuna.

"Якщо ти сильний – тебе ніколи не приберуть": колишній спортдир ЛНЗ різко відреагував на звинувачення екс-кіпера команди

Він також спростував чутки, що його відставка була пов’язана з незгодою з рішенням президента клубу Віктора Кравченка про звільнення Андрія Колісника, який до цього займав пост генерального директора. Окрім того, клуб покинув спортивний директор Євген Тарасенко.

До слова, наразі ЛНЗ посідає 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи в активі 26 балів.

Інгулець розписав безгольову нічию з ЛНЗ – петровці продовжують перебувати на останньому місці УПЛ