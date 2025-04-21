Нещодавно з'явилася інформація, що після нічиєї з Інгульцем (0:0) президент ЛНЗ Віктор Кравченко вирішив звільнити двох функціонерів клубу: спортивного директора Євгена Тарасенка та генерального директора Андрія Колісника.

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Втім, головний тренер "фіолетових" Роман Григорчук залишиться на своїй посаді, повідомляє Sport.ua. Президент ЛНЗ особисто запевнив тренера, що він продовжить працювати з командою. Керівництво черкаського клубу повністю довіряє нинішньому наставнику та вірить, що він зможе вивести ЛНЗ на новий рівень та боротися за єврокубкові місця.

До слова, наразі черкасці посідають 11-те місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. В доробку підопічних Романа Григорчука 26 очок після 25-ти турів чемпіонату.

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