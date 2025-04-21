Черкаський клуб зробив кадрові зміни після матчу проти Інгульця у рамках 25-го туру УПЛ (0:0).

Клуб вирішив припинити співпрацю з генеральним директором Андрієм Колісником та спортивним директором Євгеном Тарасенком, повідомляє ТаТоТаке.

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Андрій Колісник, який до цього обіймав посаду технічного директора, став генеральним директором клубу влітку 2024 року. Євген Тарасенко приєднався до ЛНЗ ще в 2020 році як тренер-селекціонер, а згодом був призначений спортивним директором.

Додамо, що наразі ЛНЗ посідає 11-те місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 26 балів.

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