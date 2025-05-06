Генеральний директор ЛНЗ Василь Каюк особисто відсторонив нігерійського легіонера від тренувань з першою командою "фіолетових", повідомляє Sport.ua.

Ефектний автогол екс-гравця Динамо у відеоогляді матчу ЛНЗ – Зоря – 1:1

Рішення про переведення Момо до юнацької команди підтримав наставник черкасців Роман Григорчук. Після гри 27-го туру УПЛ проти Зорі (1:1) Момо зазнав публічної критики від наставника команди:

"В нас зараз є Момо, але як він сьогодні діяв... Це нікуди не годиться. Будемо думати про ротаційні ходи", – сказав Григорчук на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, у поточному сезоні Франціс Момо провів 25 матчів за черкаський клуб, забив 3 голи та віддав 1 асист. Наразі ЛНЗ посідає 12-те місце у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги, в доробку команди 28 балів після 27-ми турів.

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