ЛНЗ вдруге в сезоні втратив очки, Миколаїв тимчасово вирвався в лідери, Епіцентр здолав Дніпро Черкаси: Друга ліга
Відбулись одразу кілька поєдинків 9-го туру Другої ліги. Результати матчів за участі ЛНЗ, Лівого берега, МФК Металург та інших команд дізнавайтесь у цій новині.
Друга ліга, 9-й тур
Дніпро Черкаси – Епіцентр – 1:3
Голи: Кос, 29 – Ничипоренко, 20, да Сілва, 42, Кравченко 67
Миколаїв – Кристал – 2:1
Голи: Кравченко, 14, Нечипоренко, 32 – Клюєв, 13
Мункач – ЛНЗ – 1:1
Голи: Галас, 50 – Долінський, 81
Лівий берег – АФСК Київ – початок о 17:00
МФК Металург – Суми – початок о 18:00
Черкаський Дніпро та Епіцентр, схоже, дуже добре відпрацьовували гру в атаці під час кутових, адже усі м'ячі у зустрічі були забиті виключно після розіграшу корнерів. Але команда з Дунаївців була влучнішою і відзначилась трьома голами, пропустивши лише один.
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Миколаїв та Кристал теж дуже жваво розпочали зустріч, наколотивши до перерви три м'ячі. У другій 45-хвилинці херсонці намагались вирвати бодай нічию, але їм це не вдалось. Миколаїв же святкував перемогу і тимчасове лідерство у групі Б.
А от Мункач та ЛНЗ були стриманішими та провели першу половину зустрічі у розвідці. Одразу по перерві закарпатці забили – м'яч після удару з рикошетом залетів за комірець кіперу. Але один із лідерів групи А не здавався і знайшов щастя на подачі з кутового, яку замкнув Долінський. Більше команди не забивали, а тому це перша в сезоні нічия для ЛНЗ та друга втрата очок (черкасці раніше поступились Лівому берегу).
Турнірна таблиця Другої ліги сезону 2021/22