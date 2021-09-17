Друга ліга, 9-й тур

Дніпро Черкаси – Епіцентр – 1:3

Голи: Кос, 29 – Ничипоренко, 20, да Сілва, 42, Кравченко 67

Миколаїв – Кристал – 2:1

Голи: Кравченко, 14, Нечипоренко, 32 – Клюєв, 13

Мункач – ЛНЗ – 1:1

Голи: Галас, 50 – Долінський, 81

Лівий берег – АФСК Київ – початок о 17:00

МФК Металург – Суми – початок о 18:00

Черкаський Дніпро та Епіцентр, схоже, дуже добре відпрацьовували гру в атаці під час кутових, адже усі м'ячі у зустрічі були забиті виключно після розіграшу корнерів. Але команда з Дунаївців була влучнішою і відзначилась трьома голами, пропустивши лише один.

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Миколаїв та Кристал теж дуже жваво розпочали зустріч, наколотивши до перерви три м'ячі. У другій 45-хвилинці херсонці намагались вирвати бодай нічию, але їм це не вдалось. Миколаїв же святкував перемогу і тимчасове лідерство у групі Б.

А от Мункач та ЛНЗ були стриманішими та провели першу половину зустрічі у розвідці. Одразу по перерві закарпатці забили – м'яч після удару з рикошетом залетів за комірець кіперу. Але один із лідерів групи А не здавався і знайшов щастя на подачі з кутового, яку замкнув Долінський. Більше команди не забивали, а тому це перша в сезоні нічия для ЛНЗ та друга втрата очок (черкасці раніше поступились Лівому берегу).

Турнірна таблиця Другої ліги сезону 2021/22