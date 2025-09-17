У середу, 17 вересня, відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка України сезону 2025/26. Результати та огляд деяких із них читайте у цій новині на "Футбол 24".

Кубок України, 1/16 фіналу

Металіст – ЛНЗ – 0:2

Голи: Танковський, 22, Ассінор, 54 (пен.).

Чернігів – Кривбас – 1:1 (1:3 по пенальті)

Голи: Койдан, 47 (пен.) – Твердохліб, 45+1 (пен.).

"Це два різних тренери": гравець Кривбаса пояснив різницю між Вернидубом та ван Леувеном

ЛНЗ вдало розпочав сезон чемпіонату, однак у двох останніх турах зазнав поразок і підходив до сьогоднішнього поєдинку не в найкращому настрої. Металіст же стартував у Першій лізі зовсім невдало, ще не здобувши жодної перемоги, проте у попередньому раунді Кубка харків’яни впевнено обіграли сарненський Маяк (2:0).

Вже на початку матчу ЛНЗ підтвердив свою перевагу в класі й відкрив рахунок. У штрафному майданчику Танковський зловив передачу від партнера, вивів себе на ударну позицію та відправив м’яч у ворота – 0:1.Після перерви ЛНЗ вже володів перевагою у два м’ячі завдяки реалізованому пенальті, призначеному за порушення у штрафному майданчику. Цей результат виявився осточним, тож ЛНЗ проходить у 1/8 Кубка України!

У паралельному матчі між Черніговом та Кривбасом першими теж відзначилися представники УПЛ. На 45+1 хвилині Твердохліб реалізував пенальті, призначений за гру рукою: після удару того ж Твердохліба м’яч влучив у руку колишньому гравцеві Кривбаса Фатєєву.

Після перерви арбітр призначив пенальті вже у ворота Кривбаса і знову за гру рукою. Вирок упевнено реалізував Койдан. Основний час завершився нічиєю, тож долю матчу вирішила серія пенальті, де сильнішими виявилися гравці Кривбаса.

Полісся вирвало перемогу над Кривбасом, перервавши 6-матчеву серію поразок