ЛНЗ та Кривбас зіграли в нульову нічию у сьомому турі чемпіонату України. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Перед стартом матчу у Кривбаса було четверте місце у таблиці та 12 балів в активі. ЛНЗ мав 10 очок і розташовувався на шостій сходинці.

ЛНЗ – Кривбас, Металіст 1925 – Колос: анонс матчів УПЛ

Зустріч розпочалася одразу з гострого моменту, який створив Яшарі. Атакувальний гравець черкасців пробив у дотик по воротах і ледь не відкрив рахунок. На заваді Мухаррему стала поперечка. Кривбас відповів ударом Задераки – м'яч пролетів поруч зі стійкою. ЛНЗ атакував трохи гостріше, аніж криворіжці. Дивом удар Дідика не став голом після класної подачі Яшарі на 31 хвилині. Щоправда, обидві команди у першому таймі не особливо радували небезпечними моментами.

По перерві вболівальники все ж побачили забитий гол. Микитишин подав стандарт у центр штрафного, Вілівальд вдало пробив. Але VAR розгледів порушення правил. Через невеликий проміжок часу Соареш з 20 метрів пробив. М'яч пролетів поруч зі стійкою. ЛНЗ і в другому таймі перевершував Кривбас за ударами, однак черкасці займалися марнотратством. Варто лише пригадати момент Ассінора, який не скористався пасом все того ж Яшарі. Господарі забили, і зробив це Проспер, реалізувавши вихід сам на сам, однак Данило Кравчук перед тим заліз в офсайд.



У підсумку матч завершився нулями на табло.

Рух – Шахтар: анонс матчу УПЛ