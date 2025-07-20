ЛНЗ розібрався з ЮКСА завдяки дублю легіонера, розгром від Чорноморця та нічия Лівого Берега: спаринги клубів УПЛ
Українські клуби продовжують підготовку до нового сезону, проводячи товариські матчі. Результати контрольних ігор та огляди – на "Футбол 24".
Товариські матчі
ЛНЗ – ЮКСА – 2:0
Голи: Ассінор, 18, 84
Чорноморець – Реал Фарма – 4:1
Голи: Сухар, 9, Хобленко, 21, 64, Когут, 37 – Гайваненко, 45
Лівий Берег – Вікторія – 1:1
Голи: Гунічев, 81, – Паламар, 87
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Команда Віталія Пономарьова з перших хвилин взяла гру під свій контроль. Уже на 18-й хвилині Марк Ассінор відкрив рахунок після якісної атаки ЛНЗ. ЮКСА з Тарасівки мала декілька шансів відігратися, особливо після перерви. Проте щоразу підводила реалізація.
На 84-й хвилині той самий Ассінор оформив дубль, поставивши крапку в матчі – 2:0 на користь представника УПЛ.
Одеське дербі між Першою та Другою лігами завершилось на користь команди Олександра Кучера. Чорноморець активно розпочав гру: вже на 9-й хвилині рахунок відкрив Тимофій Сухар, а згодом Олексій Хобленко та Микола Когут довели перевагу до розгромної.
Реал Фарма відповіла точним ударом Валерія Гайваненка під завісу першого тайму, але в другому знову відзначився Хобленко, оформивши дубль. Підсумкові 4:1 – впевнена перемога "моряків" у спарингу.
А от Лівий Берег і Вікторія зіграли внічию, хоча обидві команди мали багато шансів. У другому таймі на 81-й хвилині новачок Лівого Берега Єгор Гунічєв відкрив рахунок, але Руслан Паламар врятував Вікторію, зрівнявши під кінець гри.
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