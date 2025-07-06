ЛНЗ продовжує розривати трансферний ринок – Пономарьов націлився на захисника Чорноморця
ЛНЗ продовжує активно підсилювати склад після призначення Віталія Пономарьова головним тренером.
Черкаський клуб розглядає можливість трансферу 22-річного Ярослава Кисіля, повідомляє Ігор Бурбас.
ЛНЗ офіційно підписав контракт із найрезультативнішим легіонером УПЛ
Захисник провів минулий сезон у складі Чорноморця, який за підсумками чемпіонату вилетів до Першої ліги.
Нагадаємо, Кисіль – вихованець Зорі, де й розпочав професіональну кар'єру. У лютому 2024-го перебрався у Минай з яким вилетів у Першу лігу. Влітку 2024 року він приєднався до одеського клубу. В УПЛ Кисіль зіграв 23 поєдинки, однак не відзначився результативними діями. Його контракт з одеситами чинний до літа 2027 року.
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