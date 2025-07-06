Черкаський клуб розглядає можливість трансферу 22-річного Ярослава Кисіля, повідомляє Ігор Бурбас.

ЛНЗ офіційно підписав контракт із найрезультативнішим легіонером УПЛ

Захисник провів минулий сезон у складі Чорноморця, який за підсумками чемпіонату вилетів до Першої ліги.

Нагадаємо, Кисіль – вихованець Зорі, де й розпочав професіональну кар'єру. У лютому 2024-го перебрався у Минай з яким вилетів у Першу лігу. Влітку 2024 року він приєднався до одеського клубу. В УПЛ Кисіль зіграв 23 поєдинки, однак не відзначився результативними діями. Його контракт з одеситами чинний до літа 2027 року.

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