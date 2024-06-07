Керівництво черкаського клубу досі не може визначитись з долею Олега Дулуба, тримаючи білоруського фахівця у підвішеному стані.

"Зараз я у відпустці, перебуваю у Варшаві, де проживає мій син. Декілька днів тому мені зателефонували з клубу, цікавилися планами.

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Я відповів, тепер ось в очікуванні подальших кроків керівництва. Конкретика потрібна не тільки мені, а й футболістам, яким вже невдовзі треба розпочинати підготовку до нового сезону", – сказав Дулуб у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, ЛНЗ за підсумками сезону посів сьому сходинку, набравши 41 очко (білорус прийняв команду, коли вона перебувала на дні турнірної таблиці УПЛ).

Після завершення чемпіонату 58-річний фахівець мав зустрічі з керівництвом щодо продовження співпраці – у клубі попросили тиждень для ухвалення рішення, але й досі не можуть визначитись з долею тренера (за чутками на його місце сватають Владислава Лупашка, який напередодні покинув Інгулець).

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