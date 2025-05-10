Ще взимку здавалося, що Оболонь не зможе наздогнати ЛНЗ, однак під кінець сезону "пивовари" набрали хід. Колектив Шищенка набрав 14 очок навесні та має хороші шанси зберегти місце в УПЛ. Водночас ЛНЗ також мусить перемагати, адже втрати залікових балів можуть відправити команду у стикові матчі.

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Протягом першого тайму команди майже не створювали небезпеки. Однак на 34-й хвилині Пасіч чудово відкрився на лівому фланзі, хитнув суперника, але не зміг переграти Марченка. Проте було зафіксовано положення поза грою. Ефектно міг би відкривати рахунок ЛНЗ у компенсований час: Карась примудрився пробити головою з-під захисника, але Кучеренко зреагував на удар захисника Оболоні.

Друга половина зустрічі розпочалася результативніше. Здавалося, атака, що навряд чи виглядала небезпечною, перетворилася на забитий м'яч. Драмбаєв виконав пас у штрафний, оборона господарів прогавила Путрю, а він скинув на Яшарі, який злету прошив Марченка. Але взяття воріт було скасовано через офсайд Драмбаєва.

У другому таймі Оболонь мала більше шансів на забитий мʼяч, однак не змогла реалізувати моменти. Особливо коли Суханов мав чудову можливість з меж воротарської відкривати рахунок, але не влучив у порожні ворота. Оце нагода!

Втім, жодна команда не змогла відкрити рахунок. Матч завершився нульовою нічією. Оболонь та ЛНЗ перебувають на сусідніх сходинках турнірної таблиці УПЛ (10 та 11 місця), маючи по 29 балів. Для черкасців це вже сьомий матч поспіль без перемог.

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