ЛНЗ продовжив кадрову чистку – клуб покинули ще чотири працівники
Черкаський ЛНЗ проводить масштабні зміни у структурі клубу.
Керівництво ЛНЗ ухвалило рішення припинити співпрацю з менеджером з медіа та маркетингу Андрієм Вєковим, директором Василем Гречаним та адміністраторами Борисом Кузьміним та Микитою Кузьміним, повідомляє офіційний сайт клубу.
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"Дякуємо за внесок у розвиток клубу та бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі", – йдеться у повідомленні пресслужби "фіолетових".
Нагадаємо, раніше ЛНЗ звільнив спортивного директора клубу Євгена Тарасенка та генерального директора Андрія Колісника. Новим гендиректором ЛНЗ був призначений Василь Каюк. Наразі черкасці посідають 11-те місце у турнірній таблиці УПЛ, в доробку команди 27 очок після 26-ти турів.
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