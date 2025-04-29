Керівництво ЛНЗ ухвалило рішення припинити співпрацю з менеджером з медіа та маркетингу Андрієм Вєковим, директором Василем Гречаним та адміністраторами Борисом Кузьміним та Микитою Кузьміним, повідомляє офіційний сайт клубу.

ЛНЗ втратив ще одного менеджера – фахівець сам написав заяву на звільнення

"Дякуємо за внесок у розвиток клубу та бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі", – йдеться у повідомленні пресслужби "фіолетових".

Нагадаємо, раніше ЛНЗ звільнив спортивного директора клубу Євгена Тарасенка та генерального директора Андрія Колісника. Новим гендиректором ЛНЗ був призначений Василь Каюк. Наразі черкасці посідають 11-те місце у турнірній таблиці УПЛ, в доробку команди 27 очок після 26-ти турів.

Інгулець розписав безгольову нічию з ЛНЗ – петровці продовжують перебувати на останньому місці УПЛ