ЛНЗ офіційно призначив двох нових директорів клубу
Пресслужба "фіолетових" повідомила про призначення нових операційного директора та директора з медіа та маркетингу клубу.
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На посаду операційного директора був призначений Богдан Жало, який раніше працював керівником академії ЛНЗ, а новим директором з медіа та маркетингу став Антон Кравченко.
Нагадаємо, нещодавно черкаський клуб звільнив чотирьох топ-менеджерів. Ще раніше стало відомо про припинення співпраці ЛНЗ з гендиректором Андрієм Колісником та спортивним директором клубу Євгеном Тарасенком.
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