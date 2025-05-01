Черкаський ЛНЗ оголосив про зміни в менеджменті клубу.

Пресслужба "фіолетових" повідомила про призначення нових операційного директора та директора з медіа та маркетингу клубу.

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На посаду операційного директора був призначений Богдан Жало, який раніше працював керівником академії ЛНЗ, а новим директором з медіа та маркетингу став Антон Кравченко.

Нагадаємо, нещодавно черкаський клуб звільнив чотирьох топ-менеджерів. Ще раніше стало відомо про припинення співпраці ЛНЗ з гендиректором Андрієм Колісником та спортивним директором клубу Євгеном Тарасенком.

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