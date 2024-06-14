Український форвард Олексій Хобленко більше не виступатиме за ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт "фіолетових".

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Контракт 30-річного форварда з черкасцями був чинний до 31 грудня 2024 року, однак сторони вирішили достроково припинити співпрацю.

Нагадаємо, Хобленко – вихованець Динамо (перебував у структурі киян з 2011 по 2016 роки). В Україні також встиг пограти за Полтаву, Закарпаття, Чорноморець, СК Дніпро-1, Карпати та Кривбас. В Європі виступав за польський Лех, білоруське Динамо Брест, норвезький Стабек і естонську Левадію.

В ЛНЗ нападник перейшов 1 вересня 2023 року на правах оренди, а вже взимку став повноцінним гравцем "фіолетових". Минулого сезону провів за черкасців 22 матчі, в яких забив 2 голи і віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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