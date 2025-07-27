Центральний захисник Олег Горін став гравцем ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт черкаського клубу.

Голкіпер Руха офіційно став гравцем польського клубу

Терміни та умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt 25-річний оборонець, який перебував у статусі вільного агента, уклав з "фіолетовими" угоду на один сезон – до 30 червня 2026-го.

Нагадаємо, Горін – вихованець ФК Львів. Встиг пограти за Верес, Минай, СК Дніпро-1 та польську Ягеллонію. Останнім його клубом був Рух, який він покинув 23 червня 2025 року. Минулого сезону Олег провів за "жовто-чорних" 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його в 300 тисяч євро.

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