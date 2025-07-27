ЛНЗ підписав екс-захисника СК Дніпро-1, який пограв у Європі
Олег Горін знову буде виступати під керівництвом Віталія Пономарьова.
Центральний захисник Олег Горін став гравцем ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт черкаського клубу.
Голкіпер Руха офіційно став гравцем польського клубу
Терміни та умови угоди не розголошуються, однак за даними Transfermarkt 25-річний оборонець, який перебував у статусі вільного агента, уклав з "фіолетовими" угоду на один сезон – до 30 червня 2026-го.
Нагадаємо, Горін – вихованець ФК Львів. Встиг пограти за Верес, Минай, СК Дніпро-1 та польську Ягеллонію. Останнім його клубом був Рух, який він покинув 23 червня 2025 року. Минулого сезону Олег провів за "жовто-чорних" 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його в 300 тисяч євро.
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