Епіцентр красиво увірвався в УПЛ, давши гідний бій Шахтарю, але тепер у команди Сергія Нагорняка починаються будні. Дебютанти приїхали до Черкас, аби помірятись силами з ЛНЗ. Це міряння шокувало вже у першому таймі – гості завдали всього 1 удар по воротах проти 14-ти у господарів.

"Став би аферистом": "одеський Мессі" – про найприкрішу поразку, футбольного авторитета і головну фобію

Хоча у перші 20 хвилин ситуація залишалася контрольованою. Так, "насінневий завод" домінував, гарно комбінував між лініями й входив у штрафний, але реальних моментів не виникало. Тим більш прикрим став пенальті, який на 20-й хвилині заробив Ассінор – нападник відгукнувся на розрізний пас Яшарі, встиг до м'яча першим і впав після контакту з Біликом.

Виконувати 11-метровий взявся Яшарі, однак прошити Білика хавбеку не вдалося! Олег парирував його постріл з "позначки", але на добивання Мухаррема не встиг. 1:0! ЛНЗ вийшов уперед.

І тут понеслося. На 24-й хвилині Беннетт зачепився за м'яч на правому куті штрафного та вгатив під ближню стійку. Білик врятував Епіцентр. Ще за три хвилини Ассінор отримав скидку від Ейнела та вгатив з лівого кута – Білик вже допомогти не міг, однак за гостей вступилася поперечина!

Ще через хвилину Ейнел отримав пас від Кузика, зайшов у периметр та закрутив сферу під дальню стійку. Точності бразильцю трішечки забракло. Наступного ж моменту довелося чекати до 40-ї хвилини – Яшарі знову вивів Ассінора віч-на-віч. Його удар у хокейному стилі парирував Білик, а подальше добивання пройшло повз ворота.

Через кільканадцять секунд Ассінор отримав нову змогу відзначитись. Тепер міг асистувати Танковський, однак постріл з лівого краю штрафного пройшов над правою дев'яткою. Зрештою, команди відправились відпочивати за мінімальної переваги ЛНЗ.

Зміст гри у другому таймі не змінився. Хіба що покращився, якщо говорити про черкасців – господарі стали активніше комбінувати в завершальній фазі, причому робили це дуже красиво. Показовим став момент на 48-й хвилині, коли Яшарі відкрився під закидушку Ейнела та скинув м'яч у вільну зону, куди влетів Танковський. Вячеслав вийшов практично віч-на-віч, але не зміг прошити Білика.

На 55-й же хвилині Яшарі хитнув Климця та виконав подачу на дальню стійку. Танковський скидував її на Ейнела, якому не вдалося замкнути. Зате вдалося Ассінору – Марк пробив з метру, а Білик залетів у ворота разом з м'ячем. Епіцентр був врятований явним офсайдом.

Дебютанти УПЛ не створили жодної небезпечної атаки. Винятком став епізод на 65-й хвилині, коли Климець відкрився на лівому краю штрафного й пробив з близької відстані. Сфера пройшла поруч зі стійкою.

Підопічні Віталія Пономарьова відповіли на 69-й хвилині. Кравчук через кілька секунд після появи на полі вискочив сам на сам з Біликом і покотив повз нього на свіжого Ассінора. Той забив у порожні, але гол не зарахували через офсайд.

Ще за дві хвилини Білик знову вирвався на рандеву з Біликом. Цього разу він завершував сам, однак пробив повз ворота. На 82-й же хвилині Кравчук зачепився за розрізний пас Оба, поставив корпус одному захиснику, переграв іншого й пробив з правого краю штрафного. Данило поцілив під ближню стійку, але гол знову не зарахували через офсайд!

Між цими епізодами пригадується ще один потенційний вихід сам на сам. Яшарі міг тікати, однак під час ривка у хавбека злетіла бутса. Він все одно віддав розрізний пас, однак темп було втрачено.

Епіцентр огризнувся ударом Янакова зі стандарту в стилі Крооса (але без гола). Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу ЛНЗ – першу в сезоні!

Кривбас переміг Металіст 1925 – Мендоса оформив гол+пас, Ван Леувен помстився "колишній"