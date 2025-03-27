Чемпіонки світу та Європи з синхронного плавання Марина і Владислава Алексіїви підтримали черкаський ЛНЗ.

Марина та Владислава Алексіїви стали амбасадорами черкаського ЛНЗ, повідомляє прес-служба "фіолетових".

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Сестри Алексіїви – чемпіонки світу та Європи з синхронного плавання. На Олімпійських іграх-2020 у Токіо дівчата здобули бронзові медалі для України.

"Синхронне плавання та футбол – два різні світи, об’єднані спільними цінностями: командною роботою, витримкою та прагненням до перемоги.

Стати амбасадорками футбольного клубу – це більше, ніж просто підтримка. Це про натхнення, єднання та популяризацію спорту серед нових поколінь. Разом ми покажемо, що справжня краса – у русі, а справжня перемога – в команді", – сказали дівчата.

Наразі ЛНЗ посідає 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 25 балів.

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