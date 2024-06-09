Прес-служба ЛНЗ оголосила про припинення співпраці з захисником Олегом Тарасенком і півзахисником Іваном Тищенком. В обох гравців завершились терміни дії контрактів і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

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Нагадаємо, 33-річний Тарасенко, який пройшов з черкасцями шлях від чемпіонства в аматорах до дебютного виходу в УПЛ, підписав контракт з ЛНЗ весною 2021 року. За цей час він відіграв у 47 матчах (в останньому сезоні виходив на поле лише 8 разів, без результативних дій). Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

25-річний Тищенко приєднався до ЛНЗ влітку 2021 року і в 54 матчах забив 13 голів (у сезоні 2023/24 відзначився 1 асистом у 13 поєдинках). Transfermarkt править за нього 250 тисяч євро.

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