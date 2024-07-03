Ганський форвард Марк Ассінор продовжить кар'єру в ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт "фіолетових".

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Про терміни контракту не повідомляється, однак Transfermarkt заявляє про угоду до 30 червня 2027 року. За інформацією німецького порталу, сума компенсації становила 230 тисяч євро.

Нагадаємо, Ассінор – вихованець ганського клубу Чаріті Старс. У серпні 2019 року переїхав у Польщу, де виступав за нижчолігові Залесянка Залесьє, Сокол Коцмиржув, краківські Гутнік та Гарбарню. В липні 2023-го перебрався у словацький Спорт Подбрезова, за який минулого сезону забив 7 голів і віддав 6 асистів у 34 матчах. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

До слова, першим літнім новачком ЛНЗ став Ілля Путря з Чорноморця.

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