Генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник у коментарі клубній прес-службі повідомив про підписання форварда словацького Спорт Подбрезова Марка Ассінора. За інформацією Transfermarkt, сума компенсації становить 180 тисяч євро. Контракт 23-річного гравця з "фіолетовими" укладено до 31 грудня 2025 року.

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Нагадаємо, що у новому сезоні черкаським клубом керуватиме іспанський фахівець Андреас Карраско. Минулого року ЛНЗ фінішував на сьомому місці в підсумковій турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

До слова, минулого сезону за Спорт Подбрезову Ассінора зіграв у 34 матчах, забив 7 голів та віддав 7 асистів. Його команда фінішувала у топ-6 чемпіонату Словаччини. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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