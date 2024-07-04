Півзахисник ЛНЗ Денис Олійник продовжить кар'єру у черкаському клубі, повідомляє прес-служба "фіолетових".

ЛНЗ оголосив про підписання другого літнього новачка – африканський форвард, який феєрив у Європі

37-річний вінгер підписав контракт з командою Андреса Карраско ще на один сезон.

Нагадаємо, Олійник – вихованець Динамо. Також виступав за Нафтовик, київський Арсенал, Металіст, Дніпро, Десну, Геліос, нідерландський Вітесс, німецький Дармштадт та фінський Сейнайокі. У складі збірної України провів 12 матчів.

До ЛНЗ приєднався влітку 2023 року на правах вільного агента. З цього часу провів за команду 25 матчів, забив 3 голи та віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

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