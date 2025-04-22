ЛНЗ на офіційному сайті повідомив про завершення співпраці із спортивним директором Євгеном Тарасенком та генеральним директором Андрієм Колісником.

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Зазначимо, що Андрій Колісник, який до цього обіймав посаду технічного директора, став генеральним директором клубу влітку 2024 року. Євген Тарасенко приєднався до ЛНЗ ще в 2020 році як тренер-селекціонер, а згодом був призначений спортивним директором.

Нагадаємо, ЛНЗ посідає 11 місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 26 очок. Лише 3 пункти відділяють черкасців від зони перехідних матчів, серія без перемог триває вже 4 матчі.

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