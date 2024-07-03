ЛНЗ офіційно попрощався із екс-лідером Динамо
12:50 - Читать на русском
Півзахисник Сергій Рибалка завершив свої виступи за черкаський ЛНЗ.
ЛНЗ на офіційному сайті повідомила про завершення співпраці із Сергієм Рибалкою.
ЛНЗ попрощався з екс-форвардом Динамо, який встиг пограти у Європі
Його контракт був розрахований до 30 червня 2024 року, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю, тож екс-гравець Динамо та збірної України став вільним агентом.
Нагадаємо, що Рибалка є вихованцем Динамо, а за основну команду киян провів 104 матчі (3 голи та 5 асистів). За свою кар'єру Сергій встиг пограти за чеський Слован, турецький Сівасспор та Олександрію.
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