ЛНЗ на офіційному сайті повідомила про завершення співпраці із Сергієм Рибалкою.

ЛНЗ попрощався з екс-форвардом Динамо, який встиг пограти у Європі

Його контракт був розрахований до 30 червня 2024 року, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю, тож екс-гравець Динамо та збірної України став вільним агентом.

Нагадаємо, що Рибалка є вихованцем Динамо, а за основну команду киян провів 104 матчі (3 голи та 5 асистів). За свою кар'єру Сергій встиг пограти за чеський Слован, турецький Сівасспор та Олександрію.

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