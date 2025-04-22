ЛНЗ офіційно оголосив про призначення нового генерального директора
18:32 - Читать на русском
Черкаський клуб уже призначив нового керівника після звільнення Андрія Колісника.
Виконувачем обов'язків генерального директора черкаського клубу став Василь Каюк, повідомляє прес-служба ЛНЗ.
ЛНЗ офіційно звільнив двох керівників клубу
Його ключовими завданнями будуть реорганізація структури клубу та формування трансферної стратегії команди. До цього призначення Василь Каюк відповідав за спортивний напрямок в академії ЛНЗ.
Нагадаємо, після нічиєї з Інгульцем (0:0) президент ЛНЗ Віктор Кравченко вирішив звільнити двох функціонерів клубу: спортивного директора Євгена Тарасенка та генерального директора Андрія Колісника.
Інгулець розписав безгольову нічию з ЛНЗ – петровці продовжують перебувати на останньому місці УПЛ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter