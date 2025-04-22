Виконувачем обов'язків генерального директора черкаського клубу став Василь Каюк, повідомляє прес-служба ЛНЗ.

ЛНЗ офіційно звільнив двох керівників клубу

Його ключовими завданнями будуть реорганізація структури клубу та формування трансферної стратегії команди. До цього призначення Василь Каюк відповідав за спортивний напрямок в академії ЛНЗ.

Нагадаємо, після нічиєї з Інгульцем (0:0) президент ЛНЗ Віктор Кравченко вирішив звільнити двох функціонерів клубу: спортивного директора Євгена Тарасенка та генерального директора Андрія Колісника.

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