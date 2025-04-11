Після завершення поточного сезону української Прем'єр-ліги ЛНЗ припинить співпрацю з нинішнім спортивним директором клубу Євгеном Тарасенком, повідомляє Sport.ua.

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На зміну Тарасенку черкасці хочуть запросити Івана Телька, який займає посаду спортивного директора Олександрії. Наразі конкретики в призначенні Телька немає, питання вирішуватиметься до кінця поточного сезону. До слова, функціонер прийшов до Олександрії влітку 2024 року, до цього він працював у структурі СК Дніпро-1.

Нагадаємо, наразі ЛНЗ посідає 10-те місце у турнірній таблиці УПЛ, в доробку підопічних Романа Григорчука 25 очок після 23-х турів чемпіонату.

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