ЛНЗ зіграв із Рухом у рамках 6-го туру чемпіонату України (1:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Для головного тренера ЛНЗ Віталія Пономарьова цей поєдинок мав особливий підтекст. Фахівцю довелося протистояти своїй колишній команді, яку він залишив влітку саме заради черкаського клубу. ЛНЗ непогано стартував у сезоні, маючи лише дві поразки в п’яти турах, тоді як Рух здобув перемогу лише на старті чемпіонату, решта матчів завершилася фіаско.

Рух відмовився від підписання легіонера – Федик вирішив позбутися екзотичного гравця після провалу в міжсезонні

Сьогодні нинішня команда Пономарьова змогла першою проявити себе. На 32-й хвилині Яшарі видав відмінну передачу на хід Просперу, який вискочив з-за спини Романа, прибрав на замаху Герету та відправив м’яч у порожні ворота. ЛНЗ виходить уперед.

На початку другого тайму Дідик зі штрафного пробив значно вище воріт, а трохи пізніше Ейнель намагався вразити ціль з лівого флангу, проте м’яч пролетів трохи над поперечиною. На 55-й хвилині Паламарчук невдало зіграв на виході, але Квасниці не вдалося скористатися відскоком.

Проте до кінця матчу жодна з команд не створила справді стовідсоткових моментів. Віталію Пономарьову вдалося здолати свою колишню команду з мінімальним рахунком. Рух продовжив програшну серію до 5-ти мʼячів.

Металіст 1925 переміг Полтаву й наздогнав Шахтар у таблиці УПЛ