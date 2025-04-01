"Це взагалі окрема історія. Ще у Варшаві дивився матч Олександрії проти Шахтаря і помітив Калюжного. Новий футболіст, і чому раніше про нього не знав, хоча прізвище таке примітне? У Калюжного в тому матчі було непогане ухвалення рішень. Також мені сподобалися його габарити.

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Уже будучи в ЛНЗ, ми шукали гравця на позицію опорного півзахисника. Запросили Євгена Селіна, який зіграв велику роль у становленні команди. Тут Тарасенко мені каже, що є пропозиція від Олександрії з приводу Калюжного. Він їм начебто не потрібен і можна його взяти в оренду з правом викупу.

Ваня зіграв за нас осінній відрізок і коли закінчився термін оренди, він мене набрав і сказав: "Я хочу залишитися в ЛНЗ". Потім почалася епопея, щоб забрати його в Черкаси. Як мені сказали, на фінальному відрізку переговорів клуби не зійшлися в грошах", – сказав Дулуб в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Іван Калюжний зіграв 8 матчів за ЛНЗ у сезоні 2023/24, після чого повернувся до Олександрії. У нинішньому сезоні гравець національної збірної України провів 21 гру за клуб, забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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