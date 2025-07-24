ЛНЗ продовжує активність на трансферному ринку – клуб підписав контракт із 22-річним захисником Ярославом Кисілем, який перейшов з одеського Чорноморця. За інформацією Transfermarkt, сума трансферу склала 100 тисяч євро. Контракт укладено до 2027 року.

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Про перехід черкаський клуб оголосив у своєму Instagram-акаунті, супроводивши новину креативним відео.

Нагадаємо, у складі Чорноморця Кисіль провів 24 матчі у минулому сезоні. До одеського клубу захисник виступав за Минай та Зорю. Зазначимо, що ЛНЗ у це міжсезоння проводить активну комплектацію складу, і трансфер Кисіля став уже одинадцятим підписанням команди перед стартом чемпіонату України 2025/2026.

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