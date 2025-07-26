ЛНЗ у своїх соцмережах повідомив про перехід Проспера Обаха з Візели. Нігерійський вінгер підписав контракт з черкасцями до 2028 року.

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ЛНЗ не розголосив подробиці угоди з Візелою. Утім, за інформацією Transfermarkt, український клуб заплатив за 21-річного вінгера 700 тисяч євро.

Проспер – приєднався до молодіжки Візели у 2022 році. За першу команду він дебютував у сезоні 2024/25. Загалом Обах відіграв за португальський клуб у 33 матчах, в яких забив шість голів та віддав чотири асисти.

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