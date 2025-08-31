Рука Віталія Пономарьова у ЛНЗ відчувається з перших матчів. Його команда демонструє надзвичайно прагматичний, але при цьому й ефективний футбол. Так, у попередньому турі черкасці прибили Полісся з рахунком 2:0, граючи в темпі 2,5 пасів в середньому за атаку – тобто, майже кожне відбирання продовжувалось довгою передачею на хід. Перед цим вони перемогли Епіцентр (1:0) і зіграли внічию з Зорею (0:0).

Верес продовжує збирати бразильців – на прицілі універсал Греміо

Показово, що "насінневий завод" досі не пропускав голів. Забиває колектив ніби й небагато, але це пов'язано зі слабкою реалізацією – насправді ж ЛНЗ мав влаштовувати розгроми в стартових турах. Що найбільш важливо, у футболі підопічних Віталія Пономарьова відчувається запас. У черкасців багато класних футболістів, вони будуть зігруватись і набиратимуть ще кращі кондиції.

Але чи спрацює такий стиль проти колективу, який ставить компактний блок, чинить у ньому високу інтенсивність єдиноборств і сам круто контратакує? Результати Вереса на початку сезону не повинні вводити в оману – рівнянам довелося зустрітись з Шахтарем, Динамо й Полтавою. Усі три матчі завершились "сухими" поразками, але навіть фіаско з дебютантом УПЛ важко записати в провал. Занадто вже багато моментів створив "народний клуб".

Грандів теж стримували добре, але від різниці в класі та невеличкого нефарту втекти не вдалося. В цілому ж, підопічні Олега Шандрука демонструють такий же футбол, що й рік тому – тільки тепер немає зв'язки Гайдучика зі Степанюком. Клуб намагається посилювати кадрову глибину, підписавши вінгера Помба й одразу ж отримавши від нього гол+пас у Кубку.

Кадрова ситуація

Травмовані: Нонго (Верес)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Верес

ЛНЗ: Ледвій – Пасіч, Муравський, Дідик, Кузик – Нонікашвілі – Ейнел, Яшарі, Танковський, Бенетт – Ассінор

Верес: Горох – Стамуліс, Гончаренко, Вовченко, Сміян – Харатін, Кучеров – Помба, Бойко, Шарай – Ндукве

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

На такі матчі краще взагалі не робити прогнози, однак все ж наважимось. Здається, оборона ЛНЗ і Вереса зараз краща за атаку – рівнянам бракує кадрів, а черкасці страждають від марнотратства та певної одноманітності. Враховуючи цей фактор, поставимо на тотал менше 2,5.

Шахтар – Олександрія: анонс матчу УПЛ